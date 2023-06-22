Правило четырех грядок поможет получить огромный урожай клубники

Лучшую клубнику можно вырастить на юго-западном склоне, куда активно падают лучи солнца. При этом склон не должен быть слишком крутым.

Также ягоду ни в коем случае нельзя сажать в низине. Выбранную для посадки землю необходимо разделить на 4 участка.

После этого на одной грядке высаживается рассада клубники, а на трех остальных - другие культуры (к примеру, морковь и зелень).

Первая грядка не даст крупной клубники в течение одного сезона. Но зато на ней вырастет хорошая рассада к осени (усы этой клубники нужно разместить на отдельной грядке).

Рассада с первой грядки отправляется на короткий карантин. Сначала ее розетки обрабатываются раствором на основе медного купороса, соли и воды, а затем промываются чистой водой.

После этого клубника с грядки 1 пересаживается на грядку 2. На этот раз урожая с первой грядки будет больше, а ягоды - значительно крупнее.

Далее ранней осенью рассада с грядки 2 пересаживается на грядку 3. А затем - с 3 на 4.

К пятому сезону выращивания клубники на грядку 1 высаживаются бобовые культуры. После окончания их цветения земля вспахивается и отдыхает до окончания лета.

И только после этого клубника с грядки 4 может быть высажена на грядку 1. Этим длительным процессом можно добиться постоянной работы клубничных грядок.

Конечно же, при этом нельзя забывать про своевременные подкормки, полив и борьбу с вредными насекомыми.