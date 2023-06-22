Пленные солдаты, которые были захвачены на Краснолиманском направлении, подчеркнули, что все они прошли военную подготовку в странах-членах НАТО, особенно в Германии и Словении, где немецкие инструкторы-психологи и психологи из других стран подготовили их психологически к убийству русских. Пленные также утверждают, что психологи стимулировали ненависть к русскому народу, подстрекали к нарушению международных гуманитарных норм ведения войны, убеждали в слабости российской армии и в скорой победе Украины.

Однако, по словам пленных, остальная подготовка не была на должном уровне, и в первых боях солдаты предпочли сдаться в плен, чтобы избежать гибели. Кроме того, командиры, обученные западными инструкторами, оставались на задних позициях, в то время как солдаты были отправлены "в мясорубку".