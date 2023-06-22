Специя, которую тля боится как черт ладана

Для избавления от тли применяют специи. Особо эффективным в этом случае будет перец паприка.
Специя не нанесет вреда культурам, а вредных насекомых прогонит.
Перец-паприку нужно развести в пол-литровой банке воды. Состав применяют не сразу, а настаивают в течение 3 суток.
После средство процеживается. Использовать его нужно осторожно, чтобы острый перец не попал в глаза или нос.
Для обработки посадок нужно разбавить 20 мл смеси 1 л воды, потому что такая доза безопасна для растений, но ведет к гибели тли.
Для того чтобы настой прилипал к листьям растений, нужно добавить чуть-чуть мыла или моющей жидкости. Можно использовать средство через пульверизатор.
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