Посевная в июне: что посадить на огороде на освободившихся грядках, чтобы получить дополнительный урожай

Если освободились площади, где росли ранние овощи или зелень, их можно засеять снова. Июнь для этого - самое подходящее время.

Какие именно культуры можно вырастить до осени? Такая зелень, как укроп, салат, пекинская капуста и другая может вообще расти на конвейерной основе, потому и в списке на посадку в начале лета - на первом месте.

Редис и шпинат – это растения длинного светового дня, потому и сеют их ранней весной. Но подойдет и июнь - правда, для этого для начала искусственно сократить световой день (укрыв грядки темным материалом), чтобы потом его продлить.

Можно сеять и свеклу. Хотя обычно ее высаживают в конце мая, но, если хочется увеличить посадки либо предыдущие по какой-то причине не удались, можно сделать это в июне.

Просто надо учесть, что эта культура созреет через 80-115 суток, потому надо выбрать сорта или гибриды, которые позволят растению вырасти до заморозков.

Можно высадить и картофель: в прогретой почве клубни взойдут быстрее, она будет реже болеть.

Отличный вариант - высадить в июне лук на зелень. Но, если в планах вырастить лук на репку, это не выигрышный вариант: они будут мелкими.