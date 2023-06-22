Очень серый грунт: как повысить плодородность земли, на которой не хотят расти культуры

Что делать, если почва на дачном участке серая и, несмотря на усилия и подкормки, культуры не хотят там расти?

Как поясняет автор канала "Дачные истории" на платформе Дзен, наличие серого песка свидетельтсвует о том, что почва классифицируется, как дерново-подзолистая или светло-серая лесная.

Как правило, такая почва обычно имеет кислую реакцию среды, и ее необходимо нейтрализовывать, добавив мел либо известь. Кроме того, есть немало культур, которые хорошо себя чувствуют на слабокислой почве с рН 6-6,5.

В серый грунт также полезно добавить такой компонент, как торф, навоз, сапропель или компост. При низкой микробиологической активности почвы и большом количестве песка частицы грунта между собой плохо связаны, потому они не имеют нормальной водопрочной структуры.

Серую песчаную почву желательно, кроме всего прочего, качественно мульчировать, потому что она довольно быстро высыхает и выдувается ветром.