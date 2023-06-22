В теплице стало слишком жарко: что делать, если проветривание не понижает градус

Проветривание не всегда спасает растение в теплице от жары. Дело в том, что при такой манипуляции снижается и влажность воздух, что растениям не на пользу. Чем градус выше, тем выше должна быть и влажность.

При повышенной температуре скручиваются листья, потому что сокращается уровень фотосинтеза и испарения. При этом корни культуры черпают из грунта меньше влаги и питания из почвы.

Что можно сделать для тепличных растений, кроме проветривания парника? Теплицу можно забелить. Для этого можно использовать обычный мел, глину. Чтобы их не смыло дождем, для крепости в состав можно добавить немного хозяйственного мыла.

Для забеливания можно использовать также подходящие по составу строительные шпатлевки.

Еще вариант - затенить теплицу можно также с помощью любого белого укрывного материала - спанбонда, лутрасила. Агроволокно при этом нужно выбрать более легкое.

Накрыть такой тканью теплицы можно как снаружи, так и изнутри.