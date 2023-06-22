Зацвел картофель: надо ли для ускорения созревания обрывать на ботве цветки

Некоторые дачники, желая увеличить урожай и получить крупные корнеплоды, обрывают цветки картофеля. Другие уверены, что пользы от этого нет, но вред очевиден. Где правда?

Как утверждают эксперты, для раннего картофеля такая мера даже противопоказана. Вместо желаемого результата она на самом деле дает много картофелин, но - мелких.

Что касается среднеспелых и поздних сортов, то здесь, как показывает практика, тоже эффект не очевиден. А иногда вреда дальше больше: пока дачник обрывает цветки, параллельно и утрамбовывает грунт, что нежелательно.

Как половинчатую меру иногда предлагают оборвать четверть цветков. Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов пояснил, что в начале прошлого века такая мера на самом деле входила в перечень популярных агротехник, повышающих урожайность.

Но в конце сороковых годов прошлого века ученые вновь провели большой эксперимент и пришли к выводу, что манипуляция помогла повысить урожай, но - на самый минимум.

Дело в том, что новые сорта практически не цветут, и тратят на цветение не более 3 процентов своего питания. При этом на залечивание ран после обрыва цветков у них уходит уже 5 процентов питательных веществ.