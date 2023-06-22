Береговая охрана США: в батискафе «Титан» с миллиардерами на борту закончился кислород

Координатор реагирования первого округа береговой охраны капитан Джейми Фредерик напомнил, что точное время расхода воздуха рассчитать нельзя, поэтому надежда на спасение людей пока остается.

Первоначально было объявлено, что в батискафе имеются запасы кислорода для пяти человек на 96 часов. Но есть мнение, что экипаж мог растянуть воздух на более длительный срок.

Эксперт по поиску и спасению подводных лодок Фрэнк Оуэн утверждает, что на борту есть дайвер, который может объяснить экипажу, как снизить потребление кислорода.

Связь с батискафом компании OceanGate Expeditions пропала через 1 час и 45 минут после его погружения. Сейчас ведутся поиски аппарата.