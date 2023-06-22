Дачный эксперт рассказал, как правильно обрезать перец, чтобы не было проблем с урожаем

Рассказываем, как провести обрезку перца, чтобы урожай был вдвое больше обычного.
Обрезаем верхнюю часть побега, чтобы растение больше не росло вверх. Тогда питательные элементы пойдут в нужное русло, а именно - для созревания плодов.
Когда остается полтора месяца до снятия урожая, надо срезать верхушки всех скелетных побегов. Так поступаем с растениями любого сорта.
Можно срезать здоровые листочки, если от них идет затенение и соседние кусты страдают от недостатка света.
Нет нужны убирать все верхние листья, удалить только 2-3 больших листа, а также поврежденные листики.
Обрезать созревшие плоды надо с осторожностью, прямо с плодоножки, не повреждая слабые тонкие ветки.
Приготовьте для этого специальный садовый инвентарь (секатор, ножницы).
Если вам нужно собрать перец с целью длительного хранения, выбирайте самые крепкие и здоровые, чтобы не было на кожице даже минимальных повреждений.
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