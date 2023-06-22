Дачный эксперт рассказал, как правильно обрезать перец, чтобы не было проблем с урожаем

Рассказываем, как провести обрезку перца, чтобы урожай был вдвое больше обычного.

Обрезаем верхнюю часть побега, чтобы растение больше не росло вверх. Тогда питательные элементы пойдут в нужное русло, а именно - для созревания плодов.

Когда остается полтора месяца до снятия урожая, надо срезать верхушки всех скелетных побегов. Так поступаем с растениями любого сорта.

Можно срезать здоровые листочки, если от них идет затенение и соседние кусты страдают от недостатка света.

Нет нужны убирать все верхние листья, удалить только 2-3 больших листа, а также поврежденные листики.

Обрезать созревшие плоды надо с осторожностью, прямо с плодоножки, не повреждая слабые тонкие ветки.

Приготовьте для этого специальный садовый инвентарь (секатор, ножницы).

Если вам нужно собрать перец с целью длительного хранения, выбирайте самые крепкие и здоровые, чтобы не было на кожице даже минимальных повреждений.