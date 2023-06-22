Чем полить лук в июле, чтобы перья не ложились раньше времени

Чтобы этого не произошло, нужно использовать калийные удобрения, лучше всего – сульфат калия.

Это средство предотвратит опадание перьев, а заодно положительно повлияет на формирование и рост луковиц.

Для приготовления подкормки нужно развести 1 столовую ложку сульфата калия в 10 л воды. Если добавить в раствор столовую ложку суперфосфата, луковицы вырастут сладкими.

Удобрение вносится через 50 дней после появления первых перьев, обычно это начало июля. При поливе важно следить, чтобы луковицы не обнажались.