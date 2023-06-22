Дачники рассказали, как спасти урожай после сильного града

Все поврежденные ветки и плоды следует разу удалить. Помидоры и некоторые другие овощи могут дозреть в помещении.

Оставшиеся растения следует обработать фунгицидом, например, препаратами с содержанием меди.

Это необходимо, чтобы через раны не проникла инфекция. Обрабатывать нужно даже те листья, на которых образовались несколько мелких дырочек.

Такую обработку следует проводить только после того, как дождь закончится, а растения полностью высохнут. Подкормку можно вносить не ранее, чем через 3 дня.