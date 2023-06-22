Неожиданный эффект: укроп защищает огород от болезней и вредителей

15:52 2023-06-22

Укроп стоит выращивать на участке не только ради ароматной зелени. Это растение оздоравливает огород.

Посадки укропа помогают защитить грядки от нашествия нематод. Для усиления эффекта там стоит посадить еще бархатцы.

Если посадить укроп рядом с помидорами, существенно снизится риск поражения растений фитофторой.

Зелень способна защитить от гусениц и прочих вредителей такие огородные культуры, как редис и капуста.

Укроп можно сажать и с другими растениями, например, с чесноком и луком, с бобовыми и огурцами.

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