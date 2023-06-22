Неожиданный эффект: укроп защищает огород от болезней и вредителей

Посадки укропа помогают защитить грядки от нашествия нематод. Для усиления эффекта там стоит посадить еще бархатцы.
Если посадить укроп рядом с помидорами, существенно снизится риск поражения растений фитофторой.
Зелень способна защитить от гусениц и прочих вредителей такие огородные культуры, как редис и капуста.
Укроп можно сажать и с другими растениями, например, с чесноком и луком, с бобовыми и огурцами.
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