Неожиданный эффект: укроп защищает огород от болезней и вредителей

Посадки укропа помогают защитить грядки от нашествия нематод. Для усиления эффекта там стоит посадить еще бархатцы.

Если посадить укроп рядом с помидорами, существенно снизится риск поражения растений фитофторой.

Зелень способна защитить от гусениц и прочих вредителей такие огородные культуры, как редис и капуста.

Укроп можно сажать и с другими растениями, например, с чесноком и луком, с бобовыми и огурцами.