Что делать с пионами после цветения: большинство дачников поступают неправильно

16:13 2023-06-22

После цветения пионам нужен особый уход, чтобы в следующем сезоне с ними не возникло проблем.

С кустов следует срезать увядшие цветоносы до первого листика на стебле, а также удалить сломанные, больные, подгнившие побеги.

После цветения пионы нужно продолжать поливать обильно, но не слишком часто. В идеале полив производится раз в неделю.

В это время растению нужны подкормки. Через две недели после того, как кусты отцвели, необходимо внести фосфорно-калийные удобрения.

Обрезать пионы лучше весной. Осенью в преддверии заморозков выполнять такую процедуру не рекомендуется.

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