Что делать с пионами после цветения: большинство дачников поступают неправильно

С кустов следует срезать увядшие цветоносы до первого листика на стебле, а также удалить сломанные, больные, подгнившие побеги.

После цветения пионы нужно продолжать поливать обильно, но не слишком часто. В идеале полив производится раз в неделю.

В это время растению нужны подкормки. Через две недели после того, как кусты отцвели, необходимо внести фосфорно-калийные удобрения.

Обрезать пионы лучше весной. Осенью в преддверии заморозков выполнять такую процедуру не рекомендуется.