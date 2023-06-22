Что посадить в огороде в июле, чтобы собирать урожай в августе и сентябре

Но сначала нужно подготовить землю и выбрать растения с учетом правил севооборота, которые влияют на урожай.

В начале июля можно посадить редис, редьку, старую картошку, пасынки помидоров, а также некоторые другие культуры.

Морковь, посаженная в этот период, даст урожай к концу августа. Но следует выбирать подходящие сорта.

Можно посадить в это время и лук на перо. Его лучше высаживать рядом с морковью, они защитят друг друга от вредителей.

По граям грядок можно сажать свеклу. Главное – хорошо пролить почву перед посадкой растений и положить укрывной материал.