Крыжовник одолела мучнистая роса: как спасать любимый кустарник

При обнаружении белого налета, который является признаком заболевания крыжовника мучнистой росой, нужно первым делом обрезать и уничтожить больные ветки и пораженные ягоды. А потом - приниматься за лечение.

В качестве средства от болезни можно применить препараты Топаз или Тилт (по инструкции). Если не хочется применять "химию", лучше использовать раствор кальцинированной соды (50 гр. соды и столько же мыла - на 10 л воды).

Хороший эффект дает опрыскивание кустов зольным раствором. Для этого 1 кг просеянной золы надо залить 10 л теплой воды. Настаивать четыре дня, добавить немного хозяйственного мыла для прилипаемости средства к листьям. Обрабатывать кусты таким образом 3 раза через день.

Можно использовать и бактериальный метод борьбы. С этой целью перепревший навоз надо залить 3-мя частями воды, дать настояться 3 дня. Потом развести с водой в соотношении 1:2 и опрыскать пораженные кусты. Бактерии, содержащиеся в навозе, уничтожат болезнь.

Для того, чтобы избежать проявления такой инфекции в будущем, надо придерживаться определенных правил агротехники. В частности, не высаживать кусты ягоды очень близко друг к другу, оптимально надо выдержать расстояние в 1,5 м. Располагать их надо в солнечных местах.

Осенью следует обрезать и сжечь все больные побеги. Почву вокруг кустов перекопать. Надо знать, что избыток азотных удобрений (перепревший навоз, мочевина) повышает восприимчивость растения к мучнистой росе. Потому лучше применять фосфорные подкормки (суперфосфат) и калийные (хлористый калий).

Почву под кустами следует регулярно рыхлить. Ветки кустов не должны касаться грунта, потому надо сделать ограждения.

В целях профилактики болезней ранней весной надо облить кусты очень горячей водой.