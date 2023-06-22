Что нужно посадить под яблоней, чтобы урожай увеличился в разы

Одно из таких растений – бархатцы. Они украшают участок, отпугивают многих вредителей и улучшают состояние почвы.
К тому же цветы прекрасно чувствуют себя в тени кроны и отличаются длительным периодом цветения.
Другой вариант – календула. Она также оздоравливает землю, является природным средством от большинства вредителей.
Фацелия – не просто декоративное растение, которое смотрится очень привлекательно. Это еще и сидерат, который делает почву более рыхлой и плодородной. Фацелия привлечет шмелей и пчел, поэтому завязей на яблоне станет больше.
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