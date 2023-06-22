Специалист по садоводству объяснил, можно ли вообще обходиться без удобрений

17:18 2023-06-22

Растения, обитающие в дикой природе на открытом воздухе, растут сами по себе, вез всяких удобрений. Почему же дачники постоянно подкармливают свои растения, можно ли без этого обойтись - ответ дал эксперт.

Рассказываем о бонусах, которые получает дачник, применяя в саду и огороде удобрения.

В почве может не быть в достаточном количестве тех или иных веществ, которые очень необходимы растению. Или питательные элементы вовсе отсутствуют из-за истощенности грунта.

Удобрения помогают решить эту проблему. Чтобы растения не просто росли, а росли хорошо, уверенно, крепкими и здоровыми, обильно плодоносили, без удобрений им не обойтись.

Удобрения помогают ускорить рост и развитие растений для получения более раннего урожая.

Ведь они обеспечивают огородные культуры всем необходимым в полном объеме, укрепляя и оздоравливая растения.

При помощи удобрений получается получить не только более быстрый но и более обильный и качественный урожай.

То есть при правильном внесении удобрений в почву, можно держать под контролем показатели урожайности и придавать растениям желаемые свойства - более крупные плоды, более сладкие, более выносливые к долгому хранению, плоды с разным вкусом и окраской.

Подкормки нужны не только растениям. Они улучшают состав почвы, делают ее более плодородной.

Применяя правильные подкормки, можно корректировать уровень РН почвы, чтобы создать более оптимальные условия для выращивания растений.

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