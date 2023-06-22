Садовод со стажем рассказал о преимуществах средне- и низкорослых сортов деревьев

Ну первая причина, конечно, очевидна. Собирать урожай с невысоких деревьев намного легче. Если плоды растут на высоте, задача намного усложняется.

Нужны лестницы и другое специальное оборудование для сбора урожая. Всегда есть риск упасть и получить травму.

Высокие деревья непросто обрезать. Тут нужен опыт, сноровка, особые навыки. Опять-таки, при использовании стремянок возможны падения и травмы.

Высокие деревья слишком затеняют растения, растущие внизу, ухудшая их урожайность. С низкими деревьями такой проблемы не будет, если правильно их расположить в саду.

Высокие деревья опасны во время сильного ветра и непогоды. Они могут сломаться и упасть, повредив дачные постройки, испортив грядки или причинив травму владельцу участка.

Низкие деревья отличаются большей устойчивостью и падают гораздо реже.