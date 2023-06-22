Заставить перцы завязать плоды: какие манипуляции решат эту задачу

Перец чувствителен к теплу и свету, и на нестандартные условия может отреагировапть довольно остро. Причины, по которым он не хочет завязывать плоды, могут быть разными. Потому очень важно установить правильный диагноз.

Опытные овощеводы подчеркивают, что для этой культуры очень важно провести процедуру формирования растения. Если перец растет в открытом грунте, надо оставить 2 ствола, в теплице - три ствола.

Как только растение начнет цвести, необходимо в обязательном порядке удалить у него самый нижный бутон ("королевский цветок"). В ином случае основные питательные вещества уйдут на формирование первого плода, а остальным - не хватит.

Перец также очень нуждается в сбалансированных подкормках. До цветения культура должна получить полный комплекс минеральных веществ. А когда перец зацветет, компления надо свести к минимуму и просто регулярно поливать.

При цветении оптимальная для перцев температура - плюс 25-30 градусов. Если градус поднимается выше, это может вызвать стерильность пыльцы. А если упадет ниже (скажем, до плюс 13-15 градусов), остановит свое развитие корневая система, цветки и плоды опадут.

Исходя из этого, при перепадах температуры растению надо помочь: опрыскать по листьям препаратами "Завязь", "Эпин Экстра" (по инструкции).

Даже при нормальных погодных условиях посадки перца полезно обработать кальциевой селитрой (по инструкции). Кроме перепадов температуры, это защитит перец еще и от вершинной гнили.