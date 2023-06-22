Двойная польза пасынкования: как и где могут принести пользу отрезанные ветви томатов

Пасынкование - важная часть этапа ухода за томатами. Их удалять приходится регулярно. Опытные дачники при этом никогда не выбрасывают этот материал - он еще может принести на огороде немалую пользу.

После обрезки пасынков к томатам поступает большее количество ценных питательных веществ: гормоны, макро- и микроэлементы, и многие другие. В удаленных нижних листьях также есть полезные вещества, потому выбрасывать пасынки было бы большой глупостью.

Какое применение можно найти отрезанным пасынкам? Их можно использовать в компосте. Еще вариант - применить в качестве мульчи. В частности, смородина, розы и многие другие растения будут очень благодарны за такое укрытие. Единственное растение, под которое не стоит класть пасынки, - это огурцы.

На основе пасынков, кроме того, можно приготовить зеленое удобрение. Его ценность очень высока, но применять нельзя опять-таки на огуречных грядках, потому что томаты и огурцы совсем не "дружат".

В пасынках много алкалоидов, защищающих ботву томатов от различных вредителей. Потому можно приготовить раствор, который станет для огородных культур и питанием, и отпугивающием средством от некоторых насекомых-вредителей.

Для этого надо пасынки запихнуть в литровую банку, залить кипятком доверху. Когда пройдут сутки-двое, раствор нужно процедить и развести водой в соотношении 1:20.

Добавить туда зеленое мыло (из расчета 100 гр.на 10 л). Таким раствором можно обработать томаты, смородину, землянику, картошку и так далее.