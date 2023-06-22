Дачный эксперт объснил, что в посадке тыквы нет ничего сложного и дал полезные советы по уходу

Выращенная на собственном участке, своими руками, тыква кажется вкуснее и слаще. Разберемся, как посадить любимый овощ и обеспечить за ним уход.

Тыква любит тепло, высаживайте ее только после ухода последних возвратных заморозков.

Место должно быть солнечным, растениям нужно находиться под прямым солнцем не меньше 6 часов в сутки.

Тыкву можно сажать прямо в открытую грядку, если погода установилась стабильно теплая.

Надо следить за тем, чтобы посадки не были слишком плотными, оставьте растениям достаточно свободного места для нормального роста и развития.

Можно высадить тыкву на рассаду дома. Для этого используем специальные емкости из биоразлагаемых материалов.

Земля должна быть всегда влажной и теплой до тех пор, пока не выйдут всходы.

После посадки в грунт организуйте регулярный полив без перерывов. Поддерживайте землю достаточно влажной, особенно когда давно не было дождей.

Чтобы плоды были приподняты и не загнивали, поддерживайте их решетками, специальными ограждениями, подойдет даже солома или кусочки дерева.

Удобряем компостом или состоящим из нескольких компонентов сбалансированным минеральным удобрением.

Когда тыква подрастает, можно при необходимости дать ей дополнительную подкормку на основе органики или синтетических удобрений.

Из вредителей для тыквы более страшны тля, тыквенные клопы, виноградные буравчики.