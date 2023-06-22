Дачный эксперт перечислил основные этапы посадки картофеля для начинающих огородников

Сначала подумайте о семенном материале. Его нужно правильно выбрать. От этого многое зависит, и в первую очередь - будущий урожай.

Нужно отобрать здоровый картофель у проверенного продавца, лучше в садоводческом центре.

Почва для посадки должна быть рыхлая, плодородная, хорошо дренированная. Предварительно перед началом процесса рыхлим почву на 20 см в глубину.

Делаем бороздки в грядке на расстоянии в 35 см друг от друга и глубиной в 15 см.

Поверх уложенных картофелин насыпаем слой земли. Когда картошка начнет подрастать, землю все время подсыпаем вокруг ростков, каждые несколько недель.

В течение сезона держите землю умеренно влажной, но не заливайте. Поливы делаем по мере необходимости.

Осматриваем кусты, чтобы вовремя обнаружить вредителей или признаки болезни. Принимаем меры сразу, как только увидели проблему.

Собирать картошку надо при отмирании верхней части, когда зеленая ботва пожелтела и отсохла.