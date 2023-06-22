Пустой труд: в ямки для яблонь не нужно закапывать металлолом

Некоторые садоводы уверены, что при посадке яблони нужно класть в яму гвозди, металлические банки и другое железо. По их мнению, это простимулирует обильное плодоношение дерева, защитит его от болезней и обильно насытит плоды железом.

На самом деле, такое мнение является ошибочным. Очевидно, оно связано с традицией советских дачников избавляться от металлического и другого мусора на участках, закапывая его в подготовленные для высадки растений лунки.

Подобное "удобрение" для яблонь абсолютно бесполезно. Оно никак не влияет на активизацию роста и усиление плодоношения деревьев.

Подкармливать яблони, конечно же, нужно. Но для этого существуют специальные подкормки с содержанием сульфатов и хелатов железа.