Дачники назвали фрукты и ягоды, которые невозможно вырастить на своем участке

В наших широтах не получится вырастить в открытом грунте цитрусовые. Это возможно только в помещении или в теплице с постоянным отоплением.
Для выращивания хурмы в течение всего вегетативного периода температура воздуха не должна опускаться ниже 25 градусов, поэтому ее можно сажать только в южном климате.
Ананас может расти только в тепличных условиях, причем температура в парнике должна составлять 24-30 градусов круглый год.
Манго, скорее всего, погибнет зимой из-за низких температур. То же относится и к бананам, поэтому сажать их не стоит.
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