Дачники назвали фрукты и ягоды, которые невозможно вырастить на своем участке

В наших широтах не получится вырастить в открытом грунте цитрусовые. Это возможно только в помещении или в теплице с постоянным отоплением.

Для выращивания хурмы в течение всего вегетативного периода температура воздуха не должна опускаться ниже 25 градусов, поэтому ее можно сажать только в южном климате.

Ананас может расти только в тепличных условиях, причем температура в парнике должна составлять 24-30 градусов круглый год.

Манго, скорее всего, погибнет зимой из-за низких температур. То же относится и к бананам, поэтому сажать их не стоит.