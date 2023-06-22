Смесь из четырех натуральных компонентов уничтожит всех вредителей в огороде

23:01 2023-06-22

Для уничтожения всех огородных вредителей можно использовать натуральное средство, состоящее из четырех натуральных ингредиентов.

Для приготовления такого состава нужно сложить в емкость 100 г чесночной и луковой шелухи, горсть апельсиновых корок, 2 стакана табачной пыли и горсть сосновых иголок.

Все это следует перемешать и залить очень горячей водой. Далее состав должен настаиваться неделю под крышкой.

Потом полученное средство нужно процедить, добавить в него 100 г дегтярного мыло и долить воды так, чтобы получилось 10 л настоя. 

Таким раствором можно обрабатывать растения, в том числе деревья и кусты, но только до появления первых бутонов.

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