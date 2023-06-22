Новую яблоню нельзя сажать сразу после старой

23:18 2023-06-22

Земля должна отдохнуть как минимум 4-5 лет. В это время на ней можно посадить однолетние культуры.

Если не придерживаться севооборота, урожая от растений можно вовсе не дождаться. Плодовые деревья тоже подчиняются этому правилу.

Молодую яблоньку нельзя сажать на месте старой сразу после ее выкорчевывания. В течение нескольких ближайших лет лучше высаживать здесь бобовые или зерновые культуры, такие как рожь, сурепку, горчицу, горох.

После старой яблони в земле гарантированно остаются споры разных заболеваний - мучнистой росы, парши, монилиоза. Поэтому весной необходимо уничтожить их "Фитоспорином-М".

Перед посадкой молодой яблони на месте старой рекомендуется выполнить следующие действия. Подготовленную лунку глубиной около метра и диаметром около 120 см нужно заполнить плодородным грунтом, а затем добавить в нее минеральные и органические удобрения.

В этом случае новая яблонька прекрасно приживется и не будет ощущать недостатка в питании.

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