Цветоводы назвали опасные комнатные растения, которые нельзя держать дома

Герань хоть и украшает помещение, но может спровоцировать приступ астмы или аллергию. В листьях монстеры содержатся токсичные вещества, которые опасны при попадании на слизистые оболочки.

Обильно цветущий олеандр способен вызывать головокружение, головную боль, а при попадании в организм – проблемы с сердцем вплоть до смертельного исхода.

Если в глаз попадет сок молочая, человек может потерять зрение, а при контакте с кожей он вызывает воспаления и ожоги.