Лесной мох для огорода совсем неплох

На самом деле, мох приносит много пользы в саду и огороде. Он является идеальной мульчей для клумб с розами и гладиолусами, защищает цветы от заражения разными заболеваниями.
То же действие мха распространяется на ягодные грядки. Если замульчировать им посадки клубники и голубики, то ягодные плантации будут стопроцентно защищены от развития болезней и гибели урожая.
Также с помощью лесного мха можно продезинфицировать почву от патогенной флоры и улучшить ее состав. Если прикопать его в грядки, он убьет патогенные микроорганизмы.
Используют его и при создании посадочной смеси для комнатных растений. А также для хранения овощей: если переложить их мхом, то они пролежат гораздо дольше и не испортятся благодаря способности мха подавлять патогены.
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