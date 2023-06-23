Самые важные дела на огороде в июле: о чем важно не забыть дачникам

Эти занятия можно совместить: внимательно осматривать растения во время прополки и рыхления земли, чтобы обнаружить первые признаки атаки вредителей.

В июле интенсивность поливов должна быть меньше, чем в первых месяц лета, но необходимо следить за состоянием почвы.

В жаркую погоду земля пересыхает, и растения нуждаются в дополнительном поливе. В первую очередь это касается песчаных почв.

Июль – время сбора первого урожая огурцов и томатов. Необходимо своевременно срывать плоды.

Если огурцы и помидоры долго остаются на ветках, растениям становится сложно формировать новые плоды, и урожайность снижаетя.