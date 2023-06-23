Как спасти растения от жары, если нет возможности бывать на даче каждый день

00:40 2023-06-23

В жару влага из почвы быстро испаряется. Но некоторые садоводы приезжают на дачу только по выходным, поэтому не могут поливать огород каждый день.

В таком случае стоит воспользоваться затеняющей сеткой, сделанной из легкого и долговечного материала.

Сетки различаются степенью затенения. Они крепятся на дуги, которые устанавливаются над растениями.

Укрытие обеспечивает защиту от палящего солнца и от града, пропускает влагу во  время дождя, не мешает циркуляции воздуха.

Одновременно такое приспособление замедляет испарение влаги из листьев и почвы, рассеивает солнечный свет для равномерного созревания плодов.

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