Как спасти растения от жары, если нет возможности бывать на даче каждый день

В таком случае стоит воспользоваться затеняющей сеткой, сделанной из легкого и долговечного материала.

Сетки различаются степенью затенения. Они крепятся на дуги, которые устанавливаются над растениями.

Укрытие обеспечивает защиту от палящего солнца и от града, пропускает влагу во время дождя, не мешает циркуляции воздуха.

Одновременно такое приспособление замедляет испарение влаги из листьев и почвы, рассеивает солнечный свет для равномерного созревания плодов.