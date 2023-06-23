Дачники объяснили, почему опадают ягоды смородины и как это остановить

Растение сбрасывает ягоды, если ему не хватает влаги в жаркую погоду. Проблема решается организацией регулярного полива.

Можно установить оросительную систему либо замульчировать почву, чтобы в ней дольше сохранялась влага.

Ягоды могут опадать из-за болезни куста. В этом случае они будут высыхать, а на листьях появится белый налет. Растение следует опрыскать раствором из 10 л воды и 1 флакона йода.

Еще одна причина – атака вредителей. Здесь нужно разобраться, какое именно насекомое наносит вред растению, и обработать смородину соответствующим препаратом.