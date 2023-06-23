На месте старых семечковых деревьев нужно высаживать косточковые

После старения и гибели плодовых деревьев можно заменить их другими культурами. Новые яблони и груши не рекомендуется сажать на месте старых.

Это связано с тем, что старые деревья уже вытянули из почвы все полезные вещества и выделили в нее через корни остатки химии и токсичных соединений.

Если сажать на месте старой груши (или яблони) молодую, то необходимо предварительно продезинфицировать почву, расширить и углубить лунку и заполнить ее свежим плодородным грунтом. Также необходимо внести в подготовленную ямку удобрения.

Но правильнее посадить на место старого плодового дерева другую культуру. Идеально будет после семечковых деревьев посадить косточковые, например - вишню после яблони или абрикос после груши.

Только в этом случае можно ждать большого и вкусного урожая.