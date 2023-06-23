Байден назвал премьер-министра Моди президентом, перепутал гимны Индии и США

«Господин президент… Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом», — сказал американский лидер.

Во время исполнения гимна Индии Джо Байден приложил руку к сердцу и держал ее там секунд 15.

Потом он понял, что это не американский гимн, и медленно опустил руку. Это произошло во время торжественной встречи Моди по прибытии в Белый дом.

По итогам встречи с индийским премьером Джо Байден заявил, что сотрудничество между двумя странами развивается динамично, как никогда ранее.