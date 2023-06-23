Грецкий орех нежелательно высаживать рядом с домом

Высота взрослого грецкого ореха может достигать 10 метров (и даже больше!). А его крона в среднем разрастается до 5-8 метров в ширину.

Из соображений безопасности грецкий орех нужно высаживать на расстоянии не меньше 8 метров от дома. Это нужно и самому дереву, чтобы его корни могли беспрепятственно развиваться.

В противном случае может возникнуть угроза разрушения фундамента строения. А тень от дерева станет причиной появления мха на крыше.

Интересно, что обильно опадающую листву грецкого ореха ни в коем случае нельзя использовать в качестве мульчи из-за ее специфического состава.

Выращивание других растений у подножия дерева сильно затруднено - их нормальному развитию препятствует обширная корневая система грецкого ореха и обильная тень от его кроны.

Хорошо растут под ним только ягодные кустарники (малина, разные сорта смородины, крыжовник), цветы (нарциссы, тюльпаны, гиацинты, ирисы, пионы), тенелюбивые растения, ароматные травы и чеснок.