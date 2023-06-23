Ученые Стэнфордского университета выяснили, что готовка на газовой плите может спровоцировать рак

Это соединение увеличивает риск развития рака. Во время исследования выбросы бензола оценивались при закрытых дверях и окнах.

Многочисленные эксперименты показали, что при сжигании природного газа и пропана в плитах концентрация бензола в воздухе повышалась в десятки раз.

Рассеивание бензола по смежным помещениям продолжалось в течение нескольких часов после выключения газовой плиты.

При этом приготовление блюд на индукционных плитах не приводило к такому результату.

При кратковременном воздействии бензола выработка клеток крови ухудшается, а при длительном может развиться онкологическое заболевание.