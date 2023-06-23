Можно ли использовать жесткую воду для полива: дачный эксперт опроверг распространенный миф

Другое дело, что из-за нее постепенно забиваются и выходят из строя капельные системы полива растений.

Надписи на упаковках биопрепаратов о том, что их нельзя использовать с жесткой водой, также являются значительным преувеличением.

Но разница все же есть, хоть и не слишком заметная. Например, при разведении инсектицида жесткой водой и обработки огорода выживает 5-7% вредителей, а мягкой – только 3%.

Уменьшить жесткость воды несложно. Для этого достаточно некоторое время отстоять ее в подходящей емкости.