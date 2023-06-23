Борная кислота и марганцовка спасут морковь от гнили и увеличат урожай

Но есть средство, которое предотвращает гниение корнеплодов. Приготовить его очень легко, нужны только 2 ингредиента.

Для приготовления раствора необходимо смешать 3 г марганцовки и столько же борной кислоты с 10 л воды. Бор нужно предварительно разводить в теплой жидкости.

Полученного объема достаточно для обработки 4 квадратных метров грядок, на которых растет морковь.

Через три недели нужно снова приготовить такой раствор и повторить обработку. В обоих случаях грядки перед поливом обильно поливают.