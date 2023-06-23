Индиец почти два года жил в пятизвездочном отеле бесплатно

Мужчина забронировал номер в отеле Roseate House в Дели 30 мая 2019 года на один день. Но фактически он выехал из номера только 22 января 2021 года.

Таким образом, Дутта провел в номере гостиницы 603 ночи. Сумма неоплаченного им счета составила 70 тысяч долларов.

Руководство отеля подозревает, что сотрудники были подкуплены и обвиняет их в подлоге, мошенничестве, сговоре и манипуляции программными системами.

В жалобе, поданном отелем в индийскую полицию, говорится, что фактическая задолженность была скрыта путем фальсификации счетов.