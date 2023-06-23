Яичная скорлупа сделает кочаны капусты плотными и прогонит слизней

Оболочка куриного яйца содержит калий и кремний, фосфор и магний, а также кальций, необходимые растению.
Каждый из этих элементов выполняет полезные функции. Например, кальций отвечает за формирование крепких кочанов.
Также молотая скорлупа защищает капусту от слизней и улиток, которые не могут проползти по острым осколкам.
Благодаря такому эффекту, слизни не могут заползать на капустные листья и портить их. Урожай остается в целости и сохранности.
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