Яичная скорлупа сделает кочаны капусты плотными и прогонит слизней

02:10 2023-06-23

Использование яичной скорлупы при выращивании капусты помогает сделать кочаны крупными и плотными.

Оболочка куриного яйца содержит калий и кремний, фосфор и магний, а также кальций, необходимые растению.

Каждый из этих элементов выполняет полезные функции. Например, кальций отвечает за формирование крепких кочанов.

Также молотая скорлупа защищает капусту от слизней и улиток, которые не могут проползти по острым осколкам.

Благодаря такому эффекту, слизни не могут заползать на капустные листья и портить их. Урожай остается в целости и сохранности.

Показать следующие комментарии
Фото