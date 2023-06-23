Читатели оставляли много комментариев к новости о том, что наступление украинских войск не возымело успеха.

Так, многие пользователи отмечали, что президент после ряда неудач стал более сдержанным. Это, по мнению людей, указывает на предстоящий полный провал наступательной операции.

Один из граждан Китая дал такой комментарий:

У Украины никакого господства в воздухе, никакого превосходства в огневой мощи, а главное — никакого эффекта внезапности.

Второй комментатор заявил, что на Западе уже ведутся разговоры о том, как восстанавливать послевоенную Украину.

Это, по мнению читателей из КНР, свидетельствует о намерении союзников Киева быстрее покончить с конфликтом.

В комментариях отмечалось, что самым лучшим вариантом для Киева в настоящее время было бы создание условий для мирных переговоров и прекращение всяких попыток "прорваться контрнаступлением".

Также китайские пользователи пришли к выводу, что россияне смогли уничтожить миф о непобедимости и особой мощи боевой техники Запада.