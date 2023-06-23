Глава МОК Бах осудил Польшу за отказ в выдаче виз россиянам и счел это дискриминацией

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета отнесся к отказу польских властей выдать визу российским спортсменам как к дискриминации.
Ранее в ЕОК - Европейских олимпийских комитетах - сообщили о запрете для россиян и белорусов на участие в Европейских играх в Кракове.
Между тем МОК рекомендовал допустить спортсменов к соревнованиям, такого же мнения придерживались отдельные международные федерации.
Польское руководство не пустило граждан России и Беларуси на территорию своего государства.
Из-за этого исполнительным комитетом Международной федерации фехтования было принято решение лишить индивидуальные соревнования на Европейских играх в Кракове статуса чемпионата Европы.
По словам Баха, спортсмены не должны страдать из-за действий своего правительства.
Он также высказал благодарность международным федерациям тхэквондо и дзюдо за то, что они позволили российским спортсменам участвовать в соревнованиях.