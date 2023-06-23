Конец июня: самое время посеять брюкву

У этого популярного овоща не одно название: шведская репа, брюква, калега. Он не только вкусный, но и очень полезный. Особенно для пожилых: помогает поддерживать в тонусе организм, выводит токсины, ускоряет метаболизм, стимулирует иммунитет.

Корнеплод также помогает и при простудах. Примечательно, что эту культуру можно (и нужно) высаживать во вторую посевную, то есть в конце июня - на тех местах, где убрали раннеспелые растения.

Идеально, если до этого на данном участке росли картофель, огурцы, свекла или лук. Грядку надо сделать шириной в 1 м, провести на ней 2 продольные бороздки - на расстоянии 40-50 см. Семена сеять в сухом виде на глубине 2-3 см.

Бороздки заровнять, мульчировать торфом и полить. Затем прореживать в три приема. Сначала между растениями надо оставить 3-4 см, во второй раз — 10-15 см, в третий — 40-50 см.

Лишнюю брюкву можно отсадить: она отлично приживется и даст хороший урожай. Пересаживать следует с комом земли.

На главной грядке надо оставить только более сильные растения, распределив в шахматном порядке. Поливать брюкву надо 2-3 раза в неделю, пропалывать и рыхлить, при этом немного окучивая. В середине июля необходимо один раз подкормить культуру раствором свежего куриного помета (1:15).

Раствор при этом надо выливать между рядками, процедуру провести после полива либо дождя. Созревшие корнеплоды для хранения необходимо сразу обрезать, не оставляя черешков, слегка подсушить и отправить в погреб, где брюква отлично сохранится до будущего сезона.