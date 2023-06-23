Чеснок просится в подвал: как понять, что овощ созрел и пришло время его убирать

Как определить время уборки чеснока? Эксперты уточняют: об этом "подскажут" цветочные головки на стрелках растения.

Если стрелка чеснока закручена, а головка смотрит вниз - значит, овощ еще не созрел. А если она выпрямилась, а головка смотрит строго вверх (к тому же на ней лопнул чехольчик), следовательно - овощ готов к уборке.

Выкапывать чеснок лучше вилами, чтобы не повредить овощ. Налипшую землю по этой причине также нельзя оббивать: ее надо аккуратно снять после подсыхания вместе с сухими чешуйками. В обратном случае чеснок будет плохо храниться.

Специалисты рекомендуют не обрывать корни и стебель: их лучше обрезать ножницами, когда они станут сухими. Стебель надо оставить длиной около 3-5 см. Хранится чеснок при температуре не выше 5°С в сухом месте.

Поврежденные зубки чеснока, которые не подлежат хранению, можно заморозить. Для этого перемолоть их в блендере и разложить в ячейки формы для льда. После замораживания поместить в полиэтиленовый пакет и хранить в морозилке — это очень удобно.

Замороженный чеснок сохраняет все свои полезные свойства, а также вкус и аромат.