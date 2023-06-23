Ударить по муравьиным тропам: дачные эксперты поделились лайфхаком борьбы с вредителем

Вездесущие муравьи довольно часто атакуют огороды, доставляя хозяевам участков немалый вред. Но, если приложить немного сил и смекалки, применить советы опытных дачников, с вредителем можно расправиться даже без применения химии. Какие способы борьбы существуют?

Содовый раствор

Для этого надо 40 г соды растворить в 10 л воды и опрыскать главные места скопления муравьев, а также их тропы. Желательно повторно обработать потом те же места еще и сухой содой.

Чтобы уничтожить сам муравейник, надо 3 ст.л. соды растворить в 3 л горячей воды и залить его. Затем - закрыть рубероидом, мешковиной. Вместо содового раствора можно использовать неразведенный уксус.

Зола

Если муравьи обосновались под посаженными растениями, там надо полить раствором древесной золы. Его готовят из расчета 300 гр. золы на 3 л воды. Средство не только поможет от насекомых, оно полезно и как удобрение.

Сам муравейник надо засыпать горячей золой - это очень эффективный способ.

Нашатырный спирт и зола

Прогнать муравьев поможет также нашатырный спирт. Для этого 2 ст.л. спирта надо развести в 5 л воды и полить все дорожки вредителя и его ходы. Можно применить известь либо табачную пыль: посыпать на муравьиные тропы.

Если насекомых много, с одного раза полностью избавиться от них может не получиться, потому обработки надо повторять и чередовать.