За и против: нужно ли прогонять жаб с приусадебного участка

Некоторые огородники начинают бороться с жабами (земляными лягушками) при малейшем их появлении на участке. Но такая беспощадная война не всегда оправдана.

Эти земноводные часто появляются на тех огородах, которые расположены неподалеку от озер и прудов. Обычно они селятся среди сброшенных в кучу досок, в компостных кучах, возле емкостей с водой, в высокой траве.

Особо ретивые огородники ловят их разными способами. Самый гуманный - отлов сачком, а самый бесчеловечный - на приманку из соли, крепкого кофе и лимонной кислоты (от этих продуктов очень страдает кожа земноводных).

Между тем жабы - отличные борцы с вредными насекомыми, поэтому не всегда есть смысл изгонять их с огорода. А чтобы они не плодились слишком активно, нужно просто поддерживать свой участок в порядке: вовремя чистить, пропалывать грядки, косить траву и убирать мусор.

Земляные лягушки способны в больших количествах уничтожать таких вредителей, как медведка, проволочник, долгоносик, клоп, гусеница, слизняк, личинки бабочек и жуков. Всего за сутки взрослая жаба поглощает до 8 граммов вредителей, а лягушка - до 2 граммов.