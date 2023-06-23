Дачный эксперт дал рекомендации по успешному выращиванию дайкона, чтобы собрать хороший урожай

Обеспечьте растение большим количеством света. Оно должно получать солнечные лучи не менее 6 ч в день. Дайкон хорошо растет на рыхлой, дренированной, плодородной почве.

Корни образует длинные, уходящие вглубь. Вот почему важно регулярно рыхлить растение, насыщая корни кислородом.

Поливаем регулярно, без простоев. Не допускаем излишней сырости, но поддерживаем почву достаточно влажной.

Мульчирование поможет убрать лишнюю воду из почвы и распределит ее равномерно.

Удобрения для дайкона выбираем органическое с долгим высвобождением или сбалансированное гранулированное. Весь вегетационный период подкармливаем азотосодержащими составами.

Обязательно очищаем землю вокруг дайкона от сорной травы. Можно мульчировать посадки, чтобы уменьшить себе работу: мульча подавляет рост сорняков.

Проводим профилактические обработки от вредителей и болезней, не ждем, пока беда нагрянет, лучше ее предотвратить.

Урожай нужно собрать вовремя, если надолго оставить корнеплоды в земле, они затвердеют и будут непригодны в пищу. Как правило, срок созревания составляет до 60 дней после высадки.

Все зависит от сорта.