Немецкие нацисты проводили жуткие эксперименты над заключенными концентрационных лагерей

Нацисты Третьего рейха проводили над представителями тех рас и народов, которые они считали "недолюдьми", такие жуткие эксперименты, каких не видывала мировая история. Издевательствам подвергались все без исключения: дети, старики, мужчины и женщины.

Делалось это якобы с целью изучения различных аспектов биологии, физиологии и медицины. Но оправдать бесчеловечные зверства никакой наукой невозможно.

Особой жестокостью и цинизмом были отмечены действия нацистов в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, проводимые под руководством печально знаменитого доктора Менгеле.

Зловещий "доктор" всячески экспериментировал над двойняшками, наблюдая, как те или иные генетические различия способны влиять на развитие заболеваний. Фактически, он калечил двойняшек так, как ему вздумается.

Концлагерь Равенсбрюк был известен своими экспериментами над женщинами. На молодых представительницах прекрасного пола изучали способы регулирования рождаемости.

Для этого использовались хирургические операции и инъекции всевозможных гормонональных препаратов, из-за которых выжившие юные пациентки навсегда потеряли возможность иметь детей.

В жутком лагере Бухенвальд нацисты изучали на живых людях разные методы лечения гангрены. Для поражения и лечения конечностей они использовали агрессивные химические препараты и проводили операции без анестезии, в результате чего их пациенты погибали.

Все эти "эксперименты" были просто издевательствами над людьми. Они не привели к прорыву в медицине и новым мировым открытиям, а лишь дали возможность немецким нацистам проявить всю свою ненависть к представителям других рас и народов.