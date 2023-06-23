Отличное удобрение для болгарских перцев, чтобы овощи росли сочными и крупными

Зола занимает первое место среди предпочтений болгарского перца.

Для приготовления такой подкормки понадобится 1 стакан продукта горения, разбавленный в большом ведре воды.

Тщательно перемешав раствор, можно тут же приступить к поливу. Ничего страшного не будет, если состав постоит некоторое время.

На куст понадобится 1 л приготовленного средства.

Молоко и йод также являются отличным питанием для растения. На большое ведро нужен 1 л молока и 10 капель аптечного препарата.

Хорошо перемешав содержимое ведра, дачники поливают перец под корень.

Борная кислота - то, без чего тяжело придется любимому овощу. 5 гр. порошка разбавляют в 10 л воды.

Важно, что все эти подкормки для лучшего усвоения нужно вносить в предварительно увлажненный грунт.