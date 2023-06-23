Универсальная и эффективная: какая подкормка увеличит урожайность многих культур в разы

Отвар картофеля - ценнейшее удобрение для огородных культур. Он богат калием, необходимым для развития растений. Калий укрепляет иммунитет культур, отвечает за поддержание водного баланса и сопротивляемость стрессам.

Кроме калия, картофельный отвар также богат различными микроэлементами, которые тоже очень нужны для полноценного развития растений. Наиболее ценный отвар получается из картофеля, сваренного в мундире, потому что много макро- и микроэлементов, витаминов именно в кожуре и содержится.

Приготовить отвар легко. Для этого надо тщательно помыть клубни проточной водой, залить водой и поварить 20-25 минут. При варке картофеля нельзя добавлять соль, потому что она будет губительно действовать на растение и почвенную микрофлору.

Остывшим отваром можно подкормить большинство овощных культур на участке. Разбавлять отвар водой не надо - использовать именно концентрированный. Идеально подкармливать растения 1 раз в 7-10 дней.

Если используется отвар от варки очищенного картофеля, его надо развести с водой в соотношении 1:1, потому что в концентрированном отваре много крахмала и разных осадочных пород, способных привлечь разнообразных вредителей либо привести к образованию плесени.