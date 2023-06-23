Эксперт по садоводству составил список рекомендаций по выращиванию дыни на огороде

Итак, раскрываем секреты разведения ароматного сочного фрукта на даче.

Выращивание начинаем с рассады. Лучше сразу высаживать семена в отдельные торфяные стаканчики, чтобы избежать пересадки, которую дыня плохо переносит.

Высеваем семена в середине апреля, перед этим дезинфицируем в растворе марганцовки и подсушиваем.

Пересаживаем подросшую рассаду в легкую плодородную почву, составленную из садовой земли и перегноя.

Уход довольно обычный, стандартный. Поливаем, подкармливаем, делаем обрезку.

Чтобы урожайность была на высоте, нужно вовремя удалять все боковые отростки, оставляя только основные стебли.

Дыня обязательно нужно поддерживать время от времени органикой и минеральными удобрениями.